عادل حمودة: رفضت دعوة قصر الاتحادية 5 مرات في عهد الإخوان

أكد الكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أن الصحافة تقع أحيانًا في أخطاء، فعندما يتحدث الصحفي عن مصير أمة يجب أن يتروى، مؤكدًا أن دور الصحفي الحقيقي يتمثل في الدفاع عن البلد وأخذ الموقف المناسب أيًا كان.



وأردف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج "60 دقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس،: "لا ندعي البطولة بأثر رجعي، ولكن موقفنا كان واضحًا من الإخوان".



وتابع: "رفضت دعوة قصر الاتحادية 5 مرات في عصر الإخوان، منهم مرة للتأثير على رأي تلامذتي، ومرة بصفتي إعلامي، ومرة بصفتي رئيس تحرير".

