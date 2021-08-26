"مسارات للدراجات وأماكن لذوي الهمم".. هذه ملامح تطوير القاهرة الخديوية

وأشار "صبحي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنهم حريصين على تطوير العقار ليعود لشكله الأصلي، كاشفا أنهم استعانوا بكتب تاريخية لضمان تنفيذ كل التفاصيل الحقيقية والأصلية للمنطقة عند التطوير.





وأضاف مدير تنفيذ مشروع تطوير القاهرة الخديوية بشركة المقاولين العرب، أن المشروع يتضمن وجود مسار للعجل من ميدان مصطفى كامل لشارع قصر النيل حتى ميدان طلعت حرب، ووضع إضاءات على المباني، ومسارات لذوي الهمم.





ولفت إلى أن تعديات المحلات بالمنطقة كانت صارخة، معلقا: "من كت تعديات المحلات كنا مش عارفين نضع السقالات"، مؤكدا أنه لم يتعطل أي محل عن العمل خلال فترة التطوير، مضيفا أن جهاز التنسيق الحضاري هو المسئول عن اختيار ألوان الواجهات، وعدد العمال بالموقع يزيد عن 400 عامل.



قال المهندس محمد صبحي، مدير تنفيذ مشروع تطوير القاهرة الخديوية بشركة المقاولين العرب، إنهم بدأوا عملهم بمنطقة طلعت حرب، حيث قاموا بتطوير الواجهات، وغزالة تعديات المحلات التجارية، وجاري العمل حاليًا في ميدان مصطفى كامل.