هيئة الأوراق المالية الأمريكية تهدد بشطب أسهم المئات من الشركات الصينية





"الشركات الصينية تحت رحمة الهيئات التنظيمية الأميركية"، بهذه العبارة وجه رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية Gary Gensler تحذيرًا لمئات الشركات الصينية التي جمعت مليارات الدولارات في أسواق أميركا من أجل الخضوع لمزيد من التدقيق قريبًا أو اللجوء لإزالة الأسهم من الإدراج.





وتعهد Genslerبالتنفيذ الصارم لموعد نهائي مدته ثلاث سنوات يتطلب من الشركات الصينية السماح بالتفتيش على عمليات تدقيق حساباتها المالية.





أما في حال رفضها تلك الإجراءات فان ذلك يمكن أن يتسبب بشطب أسهمها من بورصة نيويورك وناسداك في عام 2024.





وكانت الهيئة خلال الشهر الماضي قد علقت إمكانية جمع الشركات التي تتخذ من الصين مقراً لها أموال في الأسواق الأميركية إلى أن توضح المخاطر المحتملة التي يواجهها المساهمون في تلك الشركات.





حيث ترى SEC إنه يجب أن يتوفر نفس المستوى من الشفافية من كل شركة صينية تبيع الأسهم في الولايات المتحدة.





ومن المتوقع الإعلان عن الإفصاحات المطلوبة، بحلول العام المقبل.





يأتي ذلك بعد ضغوط كبيرة فرضتها الصين على شركاتها المدرجة خارج بكين ومن أبرزها Didi وفتحت تحقيقا معها بعد يومين من الإدراج في أميركا مما تسبب بخسائر للمستثمرين بمليارات الدولارات.