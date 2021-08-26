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أحد أوائل الثانوية العامة يكشف تفاصيل حصوله على منحة دراسية مجانية (فيديو)

الخميس 26/أغسطس/2021 - 09:26 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال محمد مصطفى فخري الدين، الثالث مكرر علمي علوم، إن هناك الكثير من الجامعات قدمت إليه منحة مجانية للدراسة، وأبرز هذه الجامعات هي الجامعة الألمانية.

وأضاف "محمد" خلال حواره مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنه بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة نام من أجل أن يرتاح من التعب والإرهاق، ولم يقطع الكتب.

وتابع: "الكتب لسه موجودة لحد دلوقتي ما أقطعتش منها حاجة"، موضحًا أن شقيقته الصغيرة حلمت بأنه سيكون الثالث على الثانوية العامة، وهذا ما تحقق بالفعل.

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