محمد رمضان يشارك في وضع اكليل زهور لشهداء مرفأ بيروت

نشر الفنان محمد رمضان فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أثناء تكريم شهداء مرفأ بيروت في لبنان.





علق رمضان على الفيديو قائلًا: "أثناء وضع اكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء #مرفأ_بيروت من الدفاع المدني اللبناني"





يذكر أنه فى وقت سابق أعلن الفنان محمد رمضان حصوله على الدكتوراة الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي من قبل المركز الثقافي اللبناني الدولي موجها الشكر لوزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبنانيين وكذلك وجه الشكر للمركز الثقافي الألماني في لبنان عبر منحه لقب سفير الشباب العربي.