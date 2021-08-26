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نقيب المحامين: وزير الداخلية أوقف الضابط المعتدي على محامي الإسكندرية

الخميس 26/أغسطس/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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قال رجائي عطية نقيب المحامين، إنه يتابع موقف وتطورات اعتداء ضابط على محام في المنتزه بالإسكندرية، مشيرًا إلى أنه على تواصل مستمر مع نقيب الإسكندرية عبد الحليم علام، دقيقة بدقيقة.

وأعلن نقيب المحامين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن وزير الداخلية أوقف الضابط المعتدي، ونائب المأمور، والنيابة قائمة بواجبها وانتقل رئيسها إلى الزميل.

يشار إلى أن أحد الضباط اعتدى على محامي اليوم الخميس بقسم منتزة أول.
نقيب المحامين: وزير الداخلية أوقف الضابط المعتدي على محامي الإسكندرية
نقيب المحامين: وزير الداخلية أوقف الضابط المعتدي على محامي الإسكندرية
نقيب المحامين: وزير الداخلية أوقف الضابط المعتدي على محامي الإسكندرية
نقيب المحامين: وزير الداخلية أوقف الضابط المعتدي على محامي الإسكندرية

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