Advertisements

بعد إيقاف الضابط.. النيابة تنتقل للمستشفى لسؤال محامي الإسكندرية المعتدى عليه

الخميس 26/أغسطس/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements
أصدر محمد عبدالوهاب عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عن محكمة استئناف الإسكندرية، بيانًا بشأن واقعة التعدي على محامي بقسم شرطة المنتزة من أحد الضباط.

وأحاط عضو مجلس النقابة العامة، بأنه ومجلس نقابة الإسكندرية بكامله، مفوضين من النقيب العام بحضور التحقيق مع شقيقة الزميل.

وأفاد محمد عبدالوهاب، بأنه قد تم وقف الضابط ونائب المأمور المنسوب إليهما التعدي عن العمل، وأن التحقيق في الواقعة جاري، وأنه جاري تقديم كل العون والدعم القانوني للزميل.

وأعلن: «يتم التحقيق بمعرفة رئيس النيابة الكلية وانتقل الأن إلى المستشفى لسؤال الزميل المصاب، وسنحضر أنا ومجلس النقابة الفرعية التحقيق، والنيابة تباشر أعمال التحقيقات على الوجة الأكمل من أجل حصول الزميل على حقه».

الكلمات المفتاحية

نقابة المحامين محامي المنتزه محامي الاسكندرية الاعتداء عل ضابط اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ يوم

صفقة الأهلي الرابعة تخضع للكشف الطبي قبل الإعلان الرسمي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ يومين

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة «بالأسماء»

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. 9 قرارت جديدة من رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي

منذ حوالي 7 ساعات

بينهم كهربا.. موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

منذ ساعتين و 14 دقيقة

شوبير يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"يخلق من الشبه أربعين".. جماهير الأهلي تشبه بيرسي تاو بالصفقة "الفشنك"

منذ ساعة و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

سامح عاشور يكلف بتشكيل فريق دفاع عن محامي ملوي‎

بعد واقعة اعتداء لاعبي الزمالك على أحد المصورين.. نقابة الصحفيين ترد

أول رد رسمي من نقابة الصحفيين بشأن واقعة الاعتداء على مصور صحفي بمباراة الزمالك وبيراميدز

بعد متابعة "عاشور".. القبض على "البلطجية" المعتدين على محامى أبوكبير

حبس الضابط المتهم بالاعتداء على محامي المحلة 4 أيام.. والنيابة توجه له 3 اتهامات

نقيب المحامين يكشف تفاصيل أزمة "محامي المحلة" (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
08:06 م

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

07:33 م

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

05:33 م

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

08:59 ص

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

04:43 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements