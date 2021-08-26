بعد إيقاف الضابط.. النيابة تنتقل للمستشفى لسؤال محامي الإسكندرية المعتدى عليه

أصدر محمد عبدالوهاب عضو مجلس النقابة العامة للمحامين عن محكمة استئناف الإسكندرية، بيانًا بشأن واقعة التعدي على محامي بقسم شرطة المنتزة من أحد الضباط.



وأحاط عضو مجلس النقابة العامة، بأنه ومجلس نقابة الإسكندرية بكامله، مفوضين من النقيب العام بحضور التحقيق مع شقيقة الزميل.



وأفاد محمد عبدالوهاب، بأنه قد تم وقف الضابط ونائب المأمور المنسوب إليهما التعدي عن العمل، وأن التحقيق في الواقعة جاري، وأنه جاري تقديم كل العون والدعم القانوني للزميل.



وأعلن: «يتم التحقيق بمعرفة رئيس النيابة الكلية وانتقل الأن إلى المستشفى لسؤال الزميل المصاب، وسنحضر أنا ومجلس النقابة الفرعية التحقيق، والنيابة تباشر أعمال التحقيقات على الوجة الأكمل من أجل حصول الزميل على حقه».