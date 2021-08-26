أول بيان من "محامين الإسكندرية" بشأن تعدي ضابط شرطة على محامي بقسم المنتزه

بدوره إلى رفع الأمر إلى وزير الداخلية والذي أمر بالآتي:



أولًا: وقف الضابط المعتدي على المحامي وكذا نائب مأمور القسم.



ثانيًا: تشكيل فريق من التفتيش الفني للوزارة وإرساله إلى الإسكندرية للتحقيق في الواقعة.



ثالثًا: إبلاغ النيابة العامة بالواقعة وقيام النيابة العامة بالبدء في التحقيق بسماع أقوال شقيقة المجني عليه بحضور أعضاء النقابة ثم انتقال النقابة العامة لسماع أقوال الزميل المجني عليه بالمستشفى.



ويعلن مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية أن حالة المحامي المعتدى عليه أصبحت مستقرة، وأن المجلس في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من التحقيقات وتقديم المتهم إلى محاكمة جنائية عادلة.

أصدر عبدالحليم علام رئيس مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية، بيانًا بشأن واقعة تعدي ضابط شرطة على محامي بقسم شرطة المنتزه.وقال خلال نص البيان:بشأن واقعة التعدي على الزميل المحامي بقسم شرطة المنتزه.أولًا: فور إبلاغنا بالأمر تم نقل الزميل المحامي إلى مستشفى القوات المسلحة لتلقي العلاج اللازم والوقوف على حقيقة إصابته.ثانيًا: تم التواصل بين نقيب المحامين بالإسكندرية والسيد اللواء مساعد الوزير ومدير أمن الإسكندرية والذي قام