ذكرت محطة سكاي سبورتس، اليوم الخميس، أن ريال مدريد رفع عرضه للتعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، إلى 170 مليون يورو، بعد رفض عرضه الأول مقابل 160 مليون يورو.



ذكرت وسائل إعلام إسبانية وفرنسية، الثلاثاء الماضي، أن ريال مدريد تقدم بعرض للتعاقد مع الفائز بكأس العالم مع فرنسا، والبالغ (22 عاماً)، والذي أحرز 42 هدفاً في كل المسابقات مع سان جيرمان الموسم الماضي، وتردد أنه قال إنه يريد الانتقال للعب في إسبانيا.



وقال المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو، إن العرض مقابل 160 مليون يورو: "غير مناسب"، وإن مبابي، الذي يتبقى عام واحد على نهاية عقده الحالي، يمكن أن يرحل لكن بشروط النادي.



وانضم مبابي إلى سان جيرمان من موناكو في 2017 على سبيل الإعارة في البداية، ثم تم التعاقد معه بشكل نهائي بعدها بعام واحد، مقابل 180 مليون يورو.



وأضاف ليوناردو: "باريس سان جيرمان لن يسمح برحيل مبابي، مقابل مبلغ أقل مما دفعه النادي للتعاقد معه من موناكو، لأنه لا يزال سان جيرمان مدين لموناكو، بأموال من هذه الصفقة.