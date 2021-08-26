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أيمن يونس يوجه رسالة خاصة لنجم الزمالك السابق

الخميس 26/أغسطس/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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وجه أيمن يونس نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق رسالة خاصة إلى أسطورة القلعة البيضاء.

وكان الزمالك توج بلقب الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه عقب التفوق على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين في الجولة الماضية.

وكتب أيمن يونس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "مبروك للكابتن ابو رجيله الرمز الجميل المحترم الراقي..الاستاذ صاحب مدرسه فن الانتماء و العطاء ل نادي الزمالك".

وتابع: "تحيه حب و احترام و تقدير..ل استاذي علي مواقفه النبيله و مساندته الدائمه ليا و لكل لاعبي أجيال  الزمالك علي مر السنين  مبروك يا كابتن ابو كل نجوم الزمالك ".


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