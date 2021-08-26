Advertisements

شريف فاروق يوقع "تحيا مصر" علي لوحه شرف مؤتمر اتحاد البريد العالمي بأبيدجان

الخميس 26/أغسطس/2021 - 09:46 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements
وقع الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري بكلمة "تحيا مصر" علي لوحه شرف مؤتمر اتحاد البريد العالمي بأبيدجان.

جدير بالذكر ان لوحة شرف اتحاد البريد العالمي التذكارية يوقع عليها جميع وفود البلدان المشاركة في مؤتمر اتحاد البريد العالمي والتي تصل الي ١٩٢ دولة هم أعضاء ممثلين في هيئاتها البريدية و السلطات التنظيمية البريدية الحكومية.

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ يوم

عاجل.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة «بالأسماء»

منذ ساعة الا ربع

شوبير يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

بينهم كهربا.. موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الأهلي الرابعة تخضع للكشف الطبي قبل الإعلان الرسمي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ يومين

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. 9 قرارت جديدة من رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي

منذ حوالي 7 ساعات

"يخلق من الشبه أربعين".. جماهير الأهلي تشبه بيرسي تاو بالصفقة "الفشنك"

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
08:06 م

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

07:33 م

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

05:33 م

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

08:59 ص

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

04:43 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements