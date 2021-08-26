شريف فاروق يوقع "تحيا مصر" علي لوحه شرف مؤتمر اتحاد البريد العالمي بأبيدجان

وقع الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري بكلمة "تحيا مصر" علي لوحه شرف مؤتمر اتحاد البريد العالمي بأبيدجان.





جدير بالذكر ان لوحة شرف اتحاد البريد العالمي التذكارية يوقع عليها جميع وفود البلدان المشاركة في مؤتمر اتحاد البريد العالمي والتي تصل الي ١٩٢ دولة هم أعضاء ممثلين في هيئاتها البريدية و السلطات التنظيمية البريدية الحكومية.