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عادل حمودة: هيكل استطاع أن يصل إلى دماغ عبد الناصر والسادات

الخميس 26/أغسطس/2021 - 09:34 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن إحسان عبد القدوس كان يقول دائمًا إن محمد حسنين هيكل يذهب دائمًا إلى الرأس الكبيرة، واستطاع أن يصل إلى "دماغ" الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والرئيس الراحل محمد أنور السادت.

وتابع "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج "60 دقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس،: "كل الذين جاءوا بعد السادات كانوا حذرين جدًا من محمد حسنين هيكل بعد خريف الغضب، فكان في تصورهم أنه إذا قربته أكثر من اللازم ثم أبعدته سيكون مصيرك مثل مصير السادات، ولذلك قرر مبارك أن يتعامل بحياد شديد مع هيكل".

وأضاف: "أحد أسباب خروجي من روزاليوسف كان علاقتي بهيكل"، معلقًا: "مهما اختلفت مع هذا الرجل يصعب أن تجد كلمة واحدة مما كتبتها تكون متجاوزة".

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محمد حسنين هيكل عبدالناصر عادل حمودة السادات اخبار مصر

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