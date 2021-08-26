إدوارد بصحبة مي عمر في خطوبة ريم سامي

نشر الفنان "إدوارد" من خلال حسابه على موقع تواصل "إنستجرام" صورته برفقة الفنانة "مي عمر" والمخرج "محمد سامي" والتي تم التقاطها في حفل خطوبة الفنانة "ريم سامي" شقيقة المخرج "محمد سامي".



وكتب الفنان "إدوارد" تعليقًا على الصور قائلًا( مجدي هلال ولؤلؤ) وتفاعل الجمهور مع المنشور وأبدى إعجابة بالصور وتوالت التعليقات قائلين (أجمل ثنائي فني).



ويذكر أن آخر الأعمال التي جمعت الفنانة "مي عمر والفنان" إدوارد " هو مسلسل" لؤلؤ" والذي حاز على أكثر من 50 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب وتفاعل مع عدد كبير من المشاهدين، وكان مسلسل" لؤلؤ" من بطولة الفنانة" مي عمر" والفنان" احمد زاهر " والفنان" إدوارد" وكان من إخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة

" سينيرجي"