هرب من أهله.. تفاصيل اقتحام شاب لأحد البنوك بشارع فيصل

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات اقتحام مهتز نفسيا فرع أحد البنوك، بشارع فيصل، غرب الجيزة.



وبينت التحريات أن الشاب عمره 25 سنة، ويقطن بنفس العقار محل فرع البنك، ويعالج من أمراض نفسية منذ 6 سنوات.



يوم الواقعة علم الشاب برغبة أسرته في نقله إلى مصحة للعلاج النفسي، وهرب منهم إلى فرع البنك المنشار إليه، للاختباء وأثناء اصطحابه عنوه، كسر زجاج غرفة الأمن، وأبلغت الشرطة التي حضرت وتمكنت من السيطرة على الموقف والقبض عليه.



تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الطالبية، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بقيام شاب باقتحام فرع أحد البنوك بشارع فيصل، نطاق القسم.



اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.



تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث غرب الجيزة، والرائد محمد نجيب رئيس مباحث القسم، توصلت إلى أن شابًا عشريني العمر، ومهتز نفسيا، اقتحم فرع البنك لرفضه الانتقال إلى أحد المصحات النفسية لعلاجه.



وأشارت التحريات والمعاينة التي أجريت بإشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب أن الشاب كسر زجاج غرفة الأمن الخاص بالبنك.



وتمكنت القوات من القبض عليه، وأخطر مدير أمن الجيزة وتم العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.