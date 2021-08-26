افتتاح مبادرة الأنشطة اللا صفية للأطفال بأسوان (صور)

شدد الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان على ضرورة الاهتمام بتفعيل ممارسة الأنشطة اللا صفية، وانطلقت اليوم فعاليات مبادرة وقف العنف ضد الأطفال بحضور د. نبيل جعفر وكيل المديرية وسمير كامل المدير التنفيذي لجمعية المستقبل للتنمية وعبد الكريم لطفى مدير عام التعليم العام وغريب محمود مدير عام الخدمات التربوية وموجهى عموم المواد والأنشطة وفرق العمل حيث تفقد وكيل المديرية مع الحضور الأعمال المقدمة من الطلاب من خلال أنشطة الصحافة المدرسيه والتربية الفنية والتربيه الموسيقية والمسرح التعليمي والحاسب الآلى.



وفي كلمته تناول د نبيل جعفر وكيل المديريه مدى الاهتمام الذى تحظى به قضية العنف ضد الأطفال سواء على المستوى الرسمى للدولة أو على صعيد الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى حيث ثمّن جهود جمعية المستقبل للتنمية وجمعية التنمية والطفولة بأسيوط من خلال تعاونهما مع مديرية التربية والتعليم لمواجهة هذه الظاهرة عبر أسلوب علمى منظم مصحوب بإجراءات استباقية لحماية الطفل من العنف بكافة صوره بالتعاون مع فريق عمل متكامل ذو خبرات وكفاءة مكون من قيادات المديرية وموجهي وأخصائى الأنشطة.



وفي ختام فعاليات المبادرة تم توزيع الجوائز العينية وشهادات التقدير على الطلاب المتميزين وكذلك للمشرفين والموجهين.