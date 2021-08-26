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عادل حمودة يكشف سر الخلاف مع "روز اليوسف"

الخميس 26/أغسطس/2021 - 10:24 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن أحيانًا يكون أكثر الناس عداءً للصحافة هم الصحفيين لما فيها من شهرة وتأثير وأشياء أخرى؛ لأن البعض يأخذ بالظاهر، وينظر للثمرة دون النظر للمجهود الذي قبلها.

وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج "60 دقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس، أنه فضل أن يذهب إلى جريدة الأهرام بعد روز اليوسف بسبب سحابة سوداء جاءت في ذلك الوقت وقررت روز اليوسف أن تنفذ تعليمات الدولة، متابعًا: "روز اليوسف قالت إني انتقلت للأهرام، حسسوني إني كنت واقف بعربية كبدة أمام روز اليوسف ونقلتها أمام الأهرام".

وتابع: " تعرضنا للفترة التي أطيح بنا من روز اليوسف لعدة خصوم وكان من الأفضل إني أروح الأهرام، وذهابي من روز اليوسف تم بدون إرادتي بسبب مجموعة أحداث وشخصيات ضغطت على الدولة في مصر"، معلقًا: "من الإنصاف أن أسامة الباز تدخل وكلم مبارك وعمل احتفال كبير من روز اليوسف، هذا التقدير جاء من مبارك وأسامة الباز، ولكن لم يأت ممن صنعت معهم".

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مبارك عادل حمودة روز اليوسف اسامة الباز

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