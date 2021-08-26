Advertisements
قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي
الخميس 26/أغسطس/2021 - 10:26 م
علي نبوي
Advertisements
قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمشرف على قطاع كرة القدم، تفويض سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة؛ لحضور اجتماع اتحاد الكرة مع ممثلي الأندية يوم الأحد المقبل.
وعقد محمود الخطيب جلسة مطولة مع سيد عبدالحفيظ ظهر اليوم؛ لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالفريق في الموسم الجديد، في ضوء التحديات التي تشهدها المرحلة المقبلة؛ سواء على الصعيد المحلي أو القاري.
وطلب رئيس النادي من مدير الكرة الانتهاء من كافة الأمور بما يضمن دعم الفريق وتوفير كل احتياجاته بالشكل الأمثل كالمعتاد؛ لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره.
Advertisements