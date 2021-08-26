قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمشرف على قطاع كرة القدم، تفويض سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة؛ لحضور اجتماع اتحاد الكرة مع ممثلي الأندية يوم الأحد المقبل.





وعقد محمود الخطيب جلسة مطولة مع سيد عبدالحفيظ ظهر اليوم؛ لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالفريق في الموسم الجديد، في ضوء التحديات التي تشهدها المرحلة المقبلة؛ سواء على الصعيد المحلي أو القاري.





وطلب رئيس النادي من مدير الكرة الانتهاء من كافة الأمور بما يضمن دعم الفريق وتوفير كل احتياجاته بالشكل الأمثل كالمعتاد؛ لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره.



