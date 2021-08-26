أبدى مدرب منتخب إسبانيا، لويس إنريكي مارتينيز، اليوم الخميس، تقديره لقرار بيب غوارديولا، بالاستراحة لفترة عقب نهاية عقده مع مانشستر سيتي، ثم تولي تدريب أحد المنتخبات، مؤكداً أنه سيكون مدرباً مثالياً لمنتخب "لا روخا".



رداً على سؤال حول قرار غوارديولا، قال لويس إنريكي في مؤتمر صحافي: "يروق لي كثيراً، لعله يتولى تدريب منتخب إسبانيا، سيكون مثالياً".



وأضاف: "أود أن أرى تأثيره على المنتخب، لا أعتقد أنه سيكون هناك مدرب أفضل منه لتولي المهمة".



وكان غوارديولا كشف أنه يتطلع خلال الخطوة المقبلة في مسيرته أن يقوم بتدريب أحد المنتخبات، بعد انتهاء تعاقده النادي الإنجليزي في 2023.



وألمح المدرب الإسباني صاحب (50 عاماً)، إلى أنه سيرحل عن مانشستر سيتي بعد نهاية عقده، في غضون عامين، وأنه سيحصل في البداية على راحة، قبل أن يقوم بالخطوة المقبلة في مسيرته المهنية.