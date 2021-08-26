Advertisements

بيراميدز يدخل أحدث تقنية نظارات تدريب حراس المرمى

الخميس 26/أغسطس/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements

أصبح نادي بيراميدز أول فريق مصري يستحدث تقنية نظارات التدريب الخاصة بحراس المرمى بعدما قرر الاستعانة بها وبالفعل بدأ الحراس في استخدامها في إطار سعي النادي للاستعانة بأحدث التكنولوجيا المطبقة في أكبر الأندية والدوريات الأوروبية.

أوضح الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز أنه بالتنسيق مع مدرب حراس المرمى وفرت الإدارة النظارات الخاصة بتدريب حراس المرمى في هذه المرحلة لمساعدة الحراس على زيادة الكفاءة وزيادة رد الفعل والاستجابة الأفضل للكرة، مشيرا إلى أن النظارة المبتكرة تعمل بالبطارية وتخلق تأثيرا بطيئا لحركة الكرة عن الواقع، بهدف مساعدة الحراس على تحسين توقعاتهم، وزيادة صعوبة التصدي للكرات أثناء التدريب.

شدد الطبيب على أن النظارة هي أحدث تكنولوجيا التدريب في مجال الكرة العالمية ويتم الاستعانة بها مؤخرا بحيث تقلل من حركة الكرة في نظر الحراس وتساعدهم على الاستجابة الأسرع للكرة وبالتالي زيادة الكفاءة وسرعة رد الفعل، وبيراميدز أول فريق مصري قرر إدخال تلك التقنية في تدريباته.

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ أقل من ساعة

"يخلق من الشبه أربعين".. جماهير الأهلي تشبه بيرسي تاو بالصفقة "الفشنك"

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الصفقة الرابعة.. الأهلي ينجح في ضم جلاد الحراس

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يُفجر مفاجأة كبرى بشأن الميركاتو الصيفي

منذ 19 دقيقة

أول فيديو من حفل خطوبة ريم سامي على رجل الأعمال طارق هيمن

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل - الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

أصالة تثير الجدل بخلعها الحذاء على مسرح جدة.. تفاصيل

منذ 35 دقيقة

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ يومين

عاجل.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة «بالأسماء»

منذ ساعتين و 18 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:26 م

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

08:06 م

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

05:33 م

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

07:33 م

الصفقة الرابعة.. الأهلي ينجح في ضم جلاد الحراس

10:50 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements