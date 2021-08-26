طبيب حاكم الشارقة: يعرف شوارع في القاهرة لم أعرفها (فيديو)





وأوضح أنه حينما تعرض المجمع اللغوي للحريق تبرع بعدد من النسخ والمراجع التي كان يقتنيها وتم إتلافها أثناء الحريق بجانب مبلغ من المال.

تحدث الدكتور محمد حبيب، استشاري الأنف والأذن والحنجرة وطبيب حاكم الشارقة، عن مواقف حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، مع المصرين داخل الإمارات وخارجها.وقال "حبيب" في لقائه ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي أم سي" مساء اليوم الخميس، إن لحاكم الشارقة مواقف كثيرة لمصر، مشيرًا إلى أن بداية تعرفه به كان عن طريق ترشيحه لإجراء عملية لإحدى بناته لإزالة اللوزتين وكانت هذه بداية معرفته بالأسرة الحكمة في الشارقة.وأضاف: "حاكم الشارقة يعرف أماكن وشوارع كثيرة في القاهرة أنا لم أكن أعرفها، ويحتفظ بصوره وهو في مصر خلال فترة دراسته الجامعية".