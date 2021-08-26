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تعرف على قائمة الراحلين عن بيراميدز بالميركاتو الجاري

الخميس 26/أغسطس/2021 - 10:34 م
بيراميدز
بيراميدز
محمد زويد
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استقر مسؤولو نادي بيراميدز، على الإطاحة بعدد كبير من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في نهاية الموسم الجاري، لعدم الحاجة إلى خدماتهم الفنية في الموسم المقبل.

وكشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز أن مسؤولي السماوي قرروا الإطاحة بثنائي قلب الهجوم دودو الجباس والغاني جون أنطوي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بسبب تراجع مستواهما الفني.

كما قرر النادي السماوي، رحيل كل من الظهير الأيسر طارق طه وأحمد الشيخ وإبراهيم حسن والأوغندي لومالا عبده، بعد فشلهم في إثبات جدارتهم مع الفريق خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أحمد حمودي، بسبب الإصابات المتكررة للاعب وعدم استفادة النادي من خدماته الفنية طوال الموسمين الماضيين.

كما استقر مسؤولو بيراميدز أيضًا على عدم عودة عمرو مرعي وحسام غانم المعاران لصفوف طلائع الجيش، ومحمد فتحي، المعار للبنك الأهلي ورجب بكار، المعار لصفوف سيراميكا كليوباترا، والبيروفي كريسيتان بينافينتي، الذي انتهت إعارته في نادي شارلرواه الفرنسي والمدافع الإيفواري ويلفريد كانون، الذي انتهت إعارته في صفوف الغرافة القطري.

ويسعى السماوي للتخلص من عدد كبير داخل الفريق، لتدعيم صفوفه بصفقات قوية، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حتى يستطيع النادي المنافسة على البطولات في الموسم الجديد.

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