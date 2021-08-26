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عاجل.. أول تعليق من ناصر الحليفي على انتقال مبابي إلى ريال مدريد

الخميس 26/أغسطس/2021 - 10:37 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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علق ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على حقيقة انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد، خلال الصيف الجاري.

وومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ويرفض اللاعب الفرنسي حتى الآن كل عروض التجديد.

وكشف خوسيه فليكس دياز، صحفي ماركا الإسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان قبل عرض ريال مدريد والمقدر نجو 170 مليون بالإضافة إلى 10 مليون كمكافأة.

وعلق ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، على هذا الأمر خلال تصريحات صحفية: "لقد قبلنا عرض ريال مدريد، الصّفقة ستُغلق غدًا".

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