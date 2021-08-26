Advertisements

عادل حمودة: الصحفي يظل صحفيًا حتى آخر يوم في حياته

الخميس 26/أغسطس/2021 - 10:40 م
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
أمنية فوزي
Advertisements
قال الكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إنه لا يؤمن بنظرية "بره الملعب"، ولا يؤمن بـ"كرسي الأستاذية".

وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج "60 دقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس، أن الانتقال من عمل لآخر يعني تغيير طريقة اللعب وليس الخروج من العمل.

وأكد أن الصحفي يظل صحفيًا حتى آخر يوم في حياته، متابعًا: "أنا لست أستاذًا في الصحافة، ولكني صحفي".

الكلمات المفتاحية

عادل حمودة العمل الصجافة

أخبار تهمك

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ يومين

الأهلي يُفجر مفاجأة كبرى بشأن الميركاتو الصيفي

منذ 19 دقيقة

الصفقة الرابعة.. الأهلي ينجح في ضم جلاد الحراس

منذ نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

أصالة تثير الجدل بخلعها الحذاء على مسرح جدة.. تفاصيل

منذ 35 دقيقة

عاجل.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة «بالأسماء»

منذ ساعتين و 18 دقيقة

"يخلق من الشبه أربعين".. جماهير الأهلي تشبه بيرسي تاو بالصفقة "الفشنك"

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

شوبير يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

منذ حوالي 3 ساعات

أول فيديو من حفل خطوبة ريم سامي على رجل الأعمال طارق هيمن

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

"قديسو الصحافة".. رحلوا وظلت كلماتهم شاهدة على الحقيقة (تقرير)

رامي المتولي يكتب: "صلاح أبو سيف مذاكرات مجهولة".. لـ"عادل حمودة"

مصطفى عمار يكتب: أين أختفت الكتابة الساخرة؟

عادل حمودة يُفجر مفاجأة عن قضية سد النهضة

عادل حمودة: هكذا باتت فكرة "الإقليم" أكثر اختلافا وأشد اتساعا

عادل حمودة: فكرة التوحد الكاثوليكي بين مصالح الدول انتهت

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:26 م

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

08:06 م

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

05:33 م

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

07:33 م

الصفقة الرابعة.. الأهلي ينجح في ضم جلاد الحراس

10:50 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements