عادل حمودة: الصحفي يظل صحفيًا حتى آخر يوم في حياته

قال الكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إنه لا يؤمن بنظرية "بره الملعب"، ولا يؤمن بـ"كرسي الأستاذية".



وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج "60 دقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس، أن الانتقال من عمل لآخر يعني تغيير طريقة اللعب وليس الخروج من العمل.



وأكد أن الصحفي يظل صحفيًا حتى آخر يوم في حياته، متابعًا: "أنا لست أستاذًا في الصحافة، ولكني صحفي".

