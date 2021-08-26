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أصالة تثير الجدل بخلعها الحذاء على مسرح جدة.. تفاصيل

الخميس 26/أغسطس/2021 - 10:44 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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آثارت المطربة أصالة الجدل، حول مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، بسبب خلعها الحذاء من حفلها بجدة.

وقالت أصالة عقب خلعها الحذاء على المسرح: "صرلي مدّة آخدة هالقرار ومتردّدة فيه. انتو شو بدكن بطولي؟ الحلو صوتي، صح او لا؟".

وتعجب الجمهور من خلع أصالة الحذاء، أثناء غنائها على المسرح.

يذكر أن أخر أعمال أصالة كان كليب «شامخ»، والذي طرحته بعد انفصالها نهائيا عن المخرج طارق العريان والد أبنائها آدم وعلي، وقد تم تصويره بالقاهرة، وتدور أحداثه في إطار درامي داخل ديكور واحد بملابس بيضاء، والأغنية من تأليف الأمير بدر بن محمد، وألحان عبد العزيز الميانا، والكليب من إخراج نهال نبيل.

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