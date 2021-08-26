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ضبط مستودع لتجهيز زيوت سيارات غير صالحة للاستخدام بالخرج

الخميس 26/أغسطس/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
واس
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 ضبطت أمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية الخرج، اليوم (الخميس)، مستودعاً مخالفاً تديره عمالة وافدة تعمل على تجهيز زيوت سيارات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام بمدينة السيح.

وأوضحت الأمانة أن المستودع غير مرخص، حيث تم تسجيل عدة مخالفات به، كما جرى اتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحق العمالة المخالفة.

ودعت إلى ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات نظامية، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

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