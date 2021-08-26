عادل الغضبان: "سوق السمك" أصبح مزار سياحي وروح بورسعيد (فيديو)

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن روح المحافظة أصبحت في سوق السمك، مشيرًا إلى أن السوق كان عبارة عن منطقة عشوائية قبل أن يتحول إلى دولة داخل الدولة تجمع جميع أهالي بورسعيد في هذا المكان.



وأضاف "الغضبان" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الخميس: "هذا السوق كان حلم وتحول إلى ملتقى لجميع أهالي بورسعيد كونه يقع في الملتقى في منطقة تجمع مجموعة من الأحياء في هذا المكان".



وتابع "هذا السوق أصبح أحد الأسواق الحضارية التي وجه الرئيس السيسي بها، وهو لا يبيع سمك فقط ولكن بداخله مطاعم ومحلات مختلفة، وهذا السوق تم افتتاحه منذ ثلاث سنوات بتكلفة 140 مليون جنيه بتمويل ذاتي من المحافظة.. وتحول إلى مزاد سياحي للزائرين من داخل وخارج مصر لتغير صورة مصر وساعد على توفير الكثير من فرص العمل".

