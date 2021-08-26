Advertisements

الصفقة الرابعة.. الأهلي ينجح في ضم جلاد الحراس

الخميس 26/أغسطس/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

بات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على بعد خطوة واحدة من الإعلان عن رابع صفقاته الصيفية، بعدما أعلن التعاقد مع كل من بيرسي تاو كريم فؤاد وميكسوني.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن اجتياز حسام حسن مهاجم سموحة الكف الطبي تمهيدًا إلى انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف القلعة الحمراء.

ويتواجد اللاعب حاليا في مقر النادي الأهلي لاستكمال إجراءات التعاقد.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان في المباراة المقرر لها غدا على ملعب السلام في ختام مشوار الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز".

الكلمات المفتاحية

ميكسونى حسام حسن جة ببطولة الدوري الممتاز الاهلي

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

"يخلق من الشبه أربعين".. جماهير الأهلي تشبه بيرسي تاو بالصفقة "الفشنك"

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل - الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة الأهلي الرابعة تخضع للكشف الطبي قبل الإعلان الرسمي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة «بالأسماء»

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

منذ حوالي 3 ساعات

الصفقة الرابعة.. الأهلي ينجح في ضم جلاد الحراس

منذ أقل من نصف ساعة

أول فيديو من حفل خطوبة ريم سامي على رجل الأعمال طارق هيمن

منذ ساعة و 19 دقيقة

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ يومين

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

منذ حوالي 4 ساعات

أصالة تثير الجدل بخلعها الحذاء على مسرح جدة.. تفاصيل

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة عن صفقة الأهلي العالمية

عاجل.. الكشف عن تفاصيل صفقة الأهلي الكبرى من الدوري الإنجليزي

الأهلي يضم صفقة من العيار الثقيل.. تعرف على التفاصيل المالية

عاجل.. الأهلي يقترب من الإعلان الرسمي عن أهم صفقاته

الأهلي يتوصل لاتفاق لضم صفقة موسيماني المفضلة

تعرف على آخر تطورات صفقة بيرسي تاو في الأهلي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:26 م

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

08:06 م

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

05:33 م

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

07:33 م

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

04:43 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements