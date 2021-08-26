الصفقة الرابعة.. الأهلي ينجح في ضم جلاد الحراس





بات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على بعد خطوة واحدة من الإعلان عن رابع صفقاته الصيفية، بعدما أعلن التعاقد مع كل من بيرسي تاو كريم فؤاد وميكسوني.





وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن اجتياز حسام حسن مهاجم سموحة الكف الطبي تمهيدًا إلى انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف القلعة الحمراء.





ويتواجد اللاعب حاليا في مقر النادي الأهلي لاستكمال إجراءات التعاقد.



