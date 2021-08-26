وائل الإبراشي أبرزهم.. عادل حمودة يكشف عن أفضل من تتلمذ على يده

أكد الكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، أن كل تلاميذته تفوقوا عليه، موضحًا أن كل شخص فيهم تميز في شيء.



وتابع"حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج "60 دقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس،: "وائل الإبراشي مثلا تفوق في التلفزيون، أهم شيء هو اختيار لكل شخص ما يميزه، واختيار المكان المناسب له"، معلقًا: "كان اختياري لوائل الإبراشي في محله أن يكون محققًا".



وأضاف: "ستجد أن إبراهيم عيسى من أفضل كتاب المقالات، وستجد أن عمرو خفاجة من أفضل الناس اللي بييدروا أماكن صحفية اجتماعية، ومحمد هاني لديه شخصية سهلة جدًا لممارسة العمل الفني رغم صعوبة العمل في هذا المجال"، لافتًا إلى أن عبد الله كمال كان من أفضل ممن يصنعون الجرائد.



وتابع الكاتب الصحفي الكبير: "روزاليوسف في عهده كانت تمول نفسها بنفسها، دون تكليف المؤسسة مليمًا واحدًا، في الوقت اللي وصلت بالمجلة لـ2 جنيه، كانت المجلات التانية بـ50 قرش".

