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الأهلي يُفجر مفاجأة كبرى بشأن الميركاتو الصيفي
الخميس 26/أغسطس/2021 - 11:00 م
علي نبوي
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رد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، على إمكانية ضم النادي لصفقات أخرى خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وأكد مدير التعاقدات بالأهلي، على أن صفقة الجنوب إفريقي بيرسي تاو لن تكون الأخيرة، وأن هناك مشاورات في اتجاهات عديدة للتعاقد مع لاعبين آخرين وفقًا لرؤية المدير الفني، وبالتنسيق الكامل مع محمود الخطيب، رئيس النادي، والذي يحرص على توفير كافة الاحتياجات الفنية للفريق استعدادًا للمرحلة القادمة، وحصد البطولات لإسعاد جماهير الأهلي.
وأعلن الأهلي اليوم الخميس التعاقد مع ٣ صفقات وهم كريم فؤاد ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.
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