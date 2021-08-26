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الأهلي يُفجر مفاجأة كبرى بشأن الميركاتو الصيفي

الخميس 26/أغسطس/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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رد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، على إمكانية ضم النادي لصفقات أخرى خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد مدير التعاقدات بالأهلي، على أن صفقة الجنوب إفريقي بيرسي تاو لن تكون الأخيرة، وأن هناك مشاورات في اتجاهات عديدة للتعاقد مع لاعبين آخرين وفقًا لرؤية المدير الفني، وبالتنسيق الكامل مع محمود الخطيب، رئيس النادي، والذي يحرص على توفير كافة الاحتياجات الفنية للفريق استعدادًا للمرحلة القادمة، وحصد البطولات لإسعاد جماهير الأهلي.

وأعلن الأهلي اليوم الخميس التعاقد مع ٣ صفقات وهم كريم فؤاد ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

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