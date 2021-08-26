عادل حمودة: الصحافة المصرية بحاجة إلى تجربة جديدة

قال الكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن الصحافة هي مهنة أجنبية بدأت في إنجلترا، وتألقت في أمريكا.



وأكد "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج "60 دقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس، أن الصحافة المصرية بحاجة إلى تجربة جديدة.



وتابع: "يجب دراسة كيف خرجت الصحافة الأجنبية من مأزق "السوشيال ميديا"، خرجوا من ذلك بالتركيز على القصة الخاصة بالجريدة نفسها"، لافتًا إلى أن "السوشيال ميديا" أثرت على الصحافة، ويجب التفكير في تجاوز هذه الأزمة، منوهًا بأن قادة التفكير في المجتمع سلموا المجتمع إلى "السوشيال ميديا".

