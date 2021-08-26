الجولة الأخيرة.. موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري





يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لمواجهة البنك الأهلي ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم عن الجولة الختامية.





موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري





وكان الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد حسم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة الـ13 بتاريخ القلعة البيضاء منذ الجولة الماضية بالفوز على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين.





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد البنك الأهلي ضمن إطار منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مساء غد الجمعة الموافق 27 أغسطس 2021 ميلاديًا عن الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.





أما عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم فتنقل عبر أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية.



