Advertisements

الجولة الأخيرة.. موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري

الخميس 26/أغسطس/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لمواجهة البنك الأهلي ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم عن الجولة الختامية.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري

وكان الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد حسم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للمرة الـ13 بتاريخ القلعة البيضاء منذ الجولة الماضية بالفوز على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد البنك الأهلي ضمن إطار منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مساء غد الجمعة الموافق 27 أغسطس 2021 ميلاديًا عن الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أما عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم فتنقل عبر أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

منذ حوالي 3 ساعات

"يخلق من الشبه أربعين".. جماهير الأهلي تشبه بيرسي تاو بالصفقة "الفشنك"

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة «بالأسماء»

منذ ساعتين و 20 دقيقة

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ أقل من ساعة

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ يومين

شوبير يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

الصفقة الرابعة.. الأهلي ينجح في ضم جلاد الحراس

منذ نصف ساعة

أصالة تثير الجدل بخلعها الحذاء على مسرح جدة.. تفاصيل

منذ 37 دقيقة

الأهلي يُفجر مفاجأة كبرى بشأن الميركاتو الصيفي

منذ ثلث ساعة

عاجل - الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

أول فيديو من حفل خطوبة ريم سامي على رجل الأعمال طارق هيمن

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
10:26 م

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

08:06 م

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

05:33 م

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

07:33 م

الصفقة الرابعة.. الأهلي ينجح في ضم جلاد الحراس

10:50 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements