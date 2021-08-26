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صفقة تبادلية تقرب نجم مفاجئ من برشلونة

الخميس 26/أغسطس/2021 - 11:01 م
برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن إمكانية إتمام صفقة تبادلية بين برشلونة الإسباني وفياريال الإسباني في الأيام المقبلة.

صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة وفياريال

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن هذه الصفقة سيضم من خلالها برشلونة سيرجيو أسينخو حارس مرمى فريق الغواصات الصفراء.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه في المقابل سينتقل الحارس الثاني للبارسا البرازيلي نوربيرتو نيتو إلى صفوف فياريال بموجب تلك الصفقة.

الكلمات المفتاحية

رياضة تبادلية برشلونة اخبار برشلونة

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