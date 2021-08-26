هيفاء وهبي مطلوبة على جوجل عقب إطلالتها الجريئة

تصدرت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي اليوم الخميس الموافق الـ26 من أغسطس 2021، بعدما أطلت على جمهورها بإطلالة جريئة قبل استعداداتها لحفل الساحل.





هيفاء وهبي





ونشرت هيفاء وهبي صورا لها على حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، وهي بالساحل الشمالي، خلال استعدادها للحفل الذي ستقيمه هناك.





إطلالة هيفاء وهبي





وأطلت نجمة الغناء هيفاء وهبي على جمهورها بظهور أنيق وجريئ، حيث ارتدت فستاناً مكشوفاً، مع انعكاس ضوء الشمس الذ أعطى لها جاذبية كبيرة.





ردود الفعل حول صور هيفاء وهبي





وتباينت ردود الأفعال حول صور هيفاء وهبي ليزيد البحث عنها وعن سبب تواجدها بالساحل الشمالي، من قب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبيها.





ابتعاد هيفاء وهبي





وابتعدت المطربة هيفاء وهبي عن الأنظار، منذ مرورها بأزمة زواجها من مدير أعمالها، وخرجوجها إلى الإعلام تؤكد أنه تمت سرقتها، وسط نفي من زوجها.





آخر أعمال هيفاء وهبي





وكانت آخر أعمال هيفاء وهبي مسلسل "أسود فاتح" بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، وعُرض عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020.





كليب هيفاء وهبي





وطرحت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي التي أطلت على محبيها بمجموعة من الصور، كليب "لو كنت"، شاركت فيه الفنان الكوميدي الكبير أكرم حسني.





هيفاء وهبي وأكرم حسني





يُذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كان من تأليف وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري.



