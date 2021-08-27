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10 اختصاصات للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب.. اعرفها

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 03:40 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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تعد اللجان النوعية بمجلس النواب، القوام الرئيس للبرلمان نتيجة ما يجري داخل كل لجنة من نقاشات موسعة حول مشروعات القوانين والأدوات الرقابية قبل الذهاب إلى الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي فيها.

وتستعرض "الفجر" اختصاصات لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، والتي جاءت كالتالي:
• سياسة الأجور والأسعار.

• مسائل النقد والائتمان والادخار.

• السياسة الاقتصادية.

• شئون التجارة الداخلية.

• التأمين والقروض.

• التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية.

• التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكي.

• شئون التجارة الخارجية.

• الشئون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي مع السودان.

• سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادي.

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