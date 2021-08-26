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تفجيرات كابل توقف مكاسب وول ستريت لتغلق على تراجع

الخميس 26/أغسطس/2021 - 11:28 م
بوابة الفجر
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فقدت وول ستريت الزخم يوم الخميس، منهية سلسلة من أعلى المستويات عند الإغلاق على الإطلاق بسبب مخاوف بشأن التطورات في أفغانستان، في حين أدت المخاوف من تحول محتمل في سياسة الفيدرالي الأمريكي إلى موجة بيع في اليوم السابق لمؤتمر جاكسون هول.

وأنهت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة الجلسة على انخفاض طفيف، مع تسجيل ستاندرد آند بورز وناسداك أول تراجع لهما في ستة أيام.

وزادت عمليات البيع بعد تعليقات متشددة من رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس روبرت كابلان، وساعد انفجار خارج مطار كابل في أفغانستان على تنامي العزوف عن المخاطرة.

وبناء على بيانات غير رسمية، هبط المؤشر داو جونز الصناعي 191.2 نقطة بما يعادل 0.54 بالمئة إلى 35214.3 نقطة.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 26.27 نقطة أو 0.58 بالمئة إلى 4469.92 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 96.88 نقطة أو 0.64 بالمئة إلى 14944.98 نقطة.

الكلمات المفتاحية

وول ستريت جو بايدن انفجار مطار كابل الأسهم الأمريكية

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