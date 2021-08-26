تعرف على موعد عرض مسلسل "إجازة مفتوحة" عقب طرح البرومو





شارك الفنان شريف منير البرومو الرسمي لمسلسله الجديد "اجازة مفتوحة" على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وأرفق "منير" تعليقًا: "مسلسل اجازة مفتوحة، تأليف: أحمد محمود ابو يزيد، اخراج: محمد حماقي (مش المطرب)، الممثلين: الأستاذة سميحة أيوب... لقاء الخميسي... سامي مغاوري ومجموعة من الشباب الواعد اتمنى ينول إعجابكم".





وسبق أن طرحت قناة ON برومو المسلسل وذلك تمهيدًا لعرض العمل على شاشة القناة بشكل حصرى، وسيطر على البرومو المشاهد الكوميدية بين لقاء الخميسى وعائلتها وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعى لايت.





مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نورمحمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.





يذكر أن أخر أعمال شريف منير مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عُرض رمضان 2020، مع النجوم ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، بدرية طلبة، تارا عماد، عماد رشاد، سوسن بدر، ليلى عز العرب، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.