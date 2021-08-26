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خالد الغندور للجماهير: "صفقات الزمالك هتزعل ناس كتير"
الخميس 26/أغسطس/2021 - 11:31 م
الفجر الرياضي
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وجه خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء بعد ساعات من تعاقد الغريم التقليدي الأهلي من 3 صفقات.
وأعلن الأهلي اليوم الخميس التعاقد مع ٣ صفقات وهم كريم فؤاد ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.
وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم: "صفقات الزمالك هتزعل ناس كثير اصبر علي رزقك يا زملكاوي انا مش مستعجل و مش محتاج انسيك حاجة انت بطل الدوري".
وكان الزمالك توج بلقب الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه متفوقا على الأهلي في الموسم الحالي.
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