خالد الغندور للجماهير: "صفقات الزمالك هتزعل ناس كتير"

وجه خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء بعد ساعات من تعاقد الغريم التقليدي الأهلي من 3 صفقات.





وأعلن الأهلي اليوم الخميس التعاقد مع ٣ صفقات وهم كريم فؤاد ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.





وكتب خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم: "صفقات الزمالك هتزعل ناس كثير اصبر علي رزقك يا زملكاوي انا مش مستعجل و مش محتاج انسيك حاجة انت بطل الدوري".





وكان الزمالك توج بلقب الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه متفوقا على الأهلي في الموسم الحالي.











