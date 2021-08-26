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وزير المالية العراقي: سعر برميل النفط في موازنة 2022 سيبلغ 50 دولارا للبرميل
الخميس 26/أغسطس/2021 - 11:36 م
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أعلن وزير المالية علي علاوي الخميس 26 أغسطس، إكمال إعداد موازنة 2022، فيما أشار إلى انها ستعرض خلال 3 أسابيع في مجلس الوزراء.
وقال علاوي إن إعداد موازنة عام 2022 تم انجازها.
وأضاف أن الموازنة ستعرض خلال 3 أسابيع في مجلس الوزراء، مشيراً إلى ان سعر برميل النفط في موازنة 2022 سيكون 50 دولارا للبرميل.
وأكد وزير المالية أن أوبك ستضيف 450 ألف برميل لإنتاج العراق.
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