وزير المالية العراقي: سعر برميل النفط في موازنة 2022 سيبلغ 50 دولارا للبرميل





أعلن وزير المالية علي علاوي الخميس 26 أغسطس، إكمال إعداد موازنة 2022، فيما أشار إلى انها ستعرض خلال 3 أسابيع في مجلس الوزراء.





وقال علاوي إن إعداد موازنة عام 2022 تم انجازها.





وأضاف أن الموازنة ستعرض خلال 3 أسابيع في مجلس الوزراء، مشيراً إلى ان سعر برميل النفط في موازنة 2022 سيكون 50 دولارا للبرميل.





وأكد وزير المالية أن أوبك ستضيف 450 ألف برميل لإنتاج العراق.