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وزير المالية العراقي: سعر برميل النفط في موازنة 2022 سيبلغ 50 دولارا للبرميل

الخميس 26/أغسطس/2021 - 11:36 م
بوابة الفجر
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أعلن وزير المالية علي علاوي الخميس 26 أغسطس، إكمال إعداد موازنة 2022، فيما أشار إلى انها ستعرض خلال 3 أسابيع في مجلس الوزراء.

وقال علاوي إن إعداد موازنة عام 2022 تم انجازها.

وأضاف أن الموازنة ستعرض خلال 3 أسابيع في مجلس الوزراء، مشيراً إلى ان سعر برميل النفط في موازنة 2022 سيكون 50 دولارا للبرميل.

وأكد وزير المالية أن أوبك ستضيف 450 ألف برميل لإنتاج العراق.

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