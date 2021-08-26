أول تعليق من نجوم بايرن ميونيخ على قرعة دوري أبطال أوروبا

طالب مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني، وزميلاه في الفريق البافاري توماس مولر وجوشوا كيميتش بضرورة عدم التهاون مع فرق المجموعة التي تواجد بها الفريق في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





وجاء بايرن، الذي توج بستة ألقاب في البطولة، ضمن المجموعة الخامسة، التي تضم فرق برشلونة الإسباني وبنفيكا البرتغالي ودينامو كييف الأوكراني.





ونقل الموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن نوير قوله "لا يمكننا تحمل ارتكاب أي أخطاء في هذه المجموعة. هناك دائما أجواء رائعة في بنفيكا ويجب ألا نقلل من شأن دينامو كييف".





من جانبه، قال مولر "مجموعتنا بها ثلاثة فرق لها تاريخ كبير في دوري أبطال أوروبا. جميعهم يعرفون كيف يلعبون كرة القدم".





في المقابل، شدد كيميتش "إنها بالتأكيد مجموعة طموحة للغاية. بنفيكا لديه فريق قوي، مرن من الناحية التكتيكية كما أن اللعب ضده يبدو صعبا. دينامو كييف هو بطل أوكرانيا ويشكل أيضا تحديا يتطلب أقصى تركيز".





وستعيد مواجهة بايرن وبرشلونة إلى الأذهان مواجهة الفريقين التاريخية بدور الثمانية للمسابقة القارية عام 2020، عندما اكتسح الفريق الألماني نظيره الإسباني 8 / 2، كما ستكون المواجهة مع بنفيكا الذي توج بلقبين في بطولة خلال حقبة الستينيات ليست بالسهلة، فيما يطمح دينامو كييف ليصبح الحصان الأسود في البطولة خلال تلك النسخة.



