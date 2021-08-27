Advertisements

أول تعليق من مدرب باريس سان جيرمان على قرعة دوري الأبطال

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
حذر الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من صعوبة المجموعة التي يتواجد بها فريقه في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوقعت قرعة دور المجموعات للمسابقة القارية، التي جرت اليوم الخميس بمدينة اسطنبول التركية، الفريق الفرنسي في المجموعة الأولى مع مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي بلغ النهائي الموسم الماضي، ولايبزج الألماني وكلوب بروج البلجيكي.

ونقل الموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تصريحات لبوتشيتينو عقب إجراء القرعة، حيث قال "من المهم أن تحتل المركز الأول، نريد أن نفوز بجميع المباريات".

أكد بوتشيتينو "هذا هو التحدي الرئيسي لدينا. إنه دائما ما يكون مميزا (مواجهة سيتي) لأنهم أحد أفضل الفرق في أوروبا، لكننا أيضا نعلم أن لايبزج وكلوب بروج سيرغبان في بذل قصارى جهدهما، وندرك أن الأمر سيكون معقدا."

ويحلم سان جيرمان، الذي عزز صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدد من الصفقات المدوية في مقدمتها الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي وحارس المرمى الإيطالي الشاب جيانلويجي دوناروما، بالحصول على دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، بعدما سبق له خوض نهائي البطولة عام 2020 ضد بايرن ميونخ الألماني.

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي بوكتينيو باريس سان جيرمان الافضل في اوروبا

أخبار تهمك

خالد الغندور للجماهير: "صفقات الزمالك هتزعل ناس كتير"

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل - الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال بيرسي تاو إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مكالمة الخطيب تنهي صفقة من العيار الثقيل للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يُفجر مفاجأة كبرى بشأن الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. زيادة جديدة في إصابات كورونا و10 حالات وفاة

منذ 41 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

"يخلق من الشبه أربعين".. جماهير الأهلي تشبه بيرسي تاو بالصفقة "الفشنك"

منذ حوالي 4 ساعات

الصفقة الرابعة.. الأهلي ينجح في ضم جلاد الحراس

منذ ساعتين

الصفقة الجديدة للأهلي: حققت حلم عمري

منذ ساعة

بينهم كهربا.. موسيماني يحسم مصير نجمي الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة مدوية.. موسيماني يطرد مايسترو الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أزمة كبرى لباريس سان جيرمان قبل موقعة ريال مدريد النارية في دوري الأبطال

قرعة دوري أبطال أوروبا .. صدام بين باريس سان جيرمان ودورتموند

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا في نصف نهائي دوري الأبطال

أول تعليق من كومان بعد نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا ومواجهة باريس

نيمار ضد ميسي.. موعد قمة باريس سان جيرمان وبرشلونة في دوري الأبطال

موعد مباراة الذهاب بين بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في دور الـ8 بدوري الأبطال

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:11 ص

عاجل.. زيادة جديدة في إصابات كورونا و10 حالات وفاة

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى بيراميدز

05:33 م

عاجل.. أول تعليق من السفارة الألمانية على منح محمد رمضان الدكتوراه الفخرية

08:06 م

قرار عاجل من رئيس النادي الأهلي

10:26 م

عاجل.. أول تعليق من مدرب الزمالك على «خناقة التدريبات»

07:33 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements