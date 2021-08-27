أول تعليق من مدرب باريس سان جيرمان على قرعة دوري الأبطال

حذر الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، من صعوبة المجموعة التي يتواجد بها فريقه في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.





وأوقعت قرعة دور المجموعات للمسابقة القارية، التي جرت اليوم الخميس بمدينة اسطنبول التركية، الفريق الفرنسي في المجموعة الأولى مع مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي بلغ النهائي الموسم الماضي، ولايبزج الألماني وكلوب بروج البلجيكي.





ونقل الموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تصريحات لبوتشيتينو عقب إجراء القرعة، حيث قال "من المهم أن تحتل المركز الأول، نريد أن نفوز بجميع المباريات".





أكد بوتشيتينو "هذا هو التحدي الرئيسي لدينا. إنه دائما ما يكون مميزا (مواجهة سيتي) لأنهم أحد أفضل الفرق في أوروبا، لكننا أيضا نعلم أن لايبزج وكلوب بروج سيرغبان في بذل قصارى جهدهما، وندرك أن الأمر سيكون معقدا."





ويحلم سان جيرمان، الذي عزز صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدد من الصفقات المدوية في مقدمتها الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي وحارس المرمى الإيطالي الشاب جيانلويجي دوناروما، بالحصول على دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، بعدما سبق له خوض نهائي البطولة عام 2020 ضد بايرن ميونخ الألماني.



