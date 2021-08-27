كارتيرون يستقر تشكيل الزمالك ضد البنك الأهلي في الدوري المصري





يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون المباراة الختامية له ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أمام البنك الأهلي.





تشكيل الزمالك المتوقع والبنك الأهلي في الدوري المصري





وكان الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قد حسم لقب بطولة الدوري المصري للمرة الـ13 بتاريخ القلعة البيضاء بفارق ستة نقاط عن الأهلي أقرب الملاحقين.





ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي ضمن إطار منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة من مساء الجمعة.





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك والبنك الأهلي ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية.





و من المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تشكيل الفارس الأبيض أمام البنك الأهلي كالآتي:-





حراسة المرمى: عواد





الدفاع: أبو الفتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام





الوسط: محمود عبد العزيز – إمام عاشور





أمامهما: شيكابالا – أوباما – إسلام جابر



