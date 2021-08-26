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النصر يفوز علي القناطر بثلاثية وديا

الخميس 26/أغسطس/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
أحمد كمون
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فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر علي فريق القناطر بثلاثية دون رد وديا في المباراة التي جرت بين الفريقين علي ملعب النصر ضمن الاستعدادات لحوض منافسات الموسم المقبل بدوري القسم الثاني .

أحرز عبد العزيز الشاعر زيزو الهدف الاول في المباراة من ضربة رأس وفي الشوط الثاني تمكن حسام جلال من تسجيل الهدف الثاني من تسديدة بيمناه في الزاوية اليسري لمرمي القناطر وتمكن عمرو محمد من تسجيل الهدف الثالث من ضربة رأس قبل نهاية المباراة .

واشرك الجهاز الفني للنصر بقيادة خالد غنيم المدير الفني لاعبي الفريق علي مدار شوطين المباراة وأكد غنيم أنه استفاد كثيرا من اللقاء حيث استطاع الوقوف علي مستوي عدد كبير من اللاعبين إضافة إلي تطبيق بعض الجمل التكتيكية والتحركات داخل الملعب .

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