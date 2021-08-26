بتروجت يعلن قائمة صفقاتة الجديدة بالقسم الثاني





أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين عن قائمه صفقاته الجديدة من أجل الحصول علي خدمات اللاعبين الجدد استعدادا للموسم الكروي الجديد 2021_2022.





تعاقد مع محمد سعيد ،نادر عبدالعاطي ،محمد عبدالخالق ، اسلام حسين ،احمد رضا هاشم ، محمد نور هداف الجزيرة محمد عكاشة ديفندر سوهاج وثنائي بتي سويف طه نادي وحسام البدري ،احمد رزق حارس سرس .



ومن المقرر ان تنطلق منافسات القسم الثاني في سبتمبر المقبل 2021_2022.