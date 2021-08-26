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بتروجت يعلن قائمة صفقاتة الجديدة بالقسم الثاني

الخميس 26/أغسطس/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين عن قائمه صفقاته الجديدة من أجل الحصول علي خدمات اللاعبين الجدد استعدادا للموسم الكروي الجديد 2021_2022.


تعاقد مع محمد سعيد ،نادر عبدالعاطي ،محمد عبدالخالق ، اسلام حسين ،احمد رضا هاشم ، محمد نور هداف الجزيرة محمد عكاشة ديفندر سوهاج وثنائي بتي سويف طه نادي وحسام البدري ،احمد رزق حارس سرس .

ومن المقرر ان تنطلق منافسات القسم الثاني في سبتمبر المقبل 2021_2022.

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