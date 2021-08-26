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بالصور .. عبدالرحمن رشدي يحتفل بألبوم "الاسئلة بحضور أحمد كامل

الخميس 26/أغسطس/2021 - 11:32 م
أحمد كامل وعبدالرحمن رشدي
أحمد كامل وعبدالرحمن رشدي
كريم هاشم
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أقيم منذ قليل، حفل الفنان عبدالرحمن رشدي ومعتز ماضي، بقاعه النهر، داخل ساقية الصاوي، احتفالا بأول البوماته بعنوان "الأسئلة" وذلك وسط حضور العديد من جمهوره ومحبيه الذين تفاعلوا مع أغانيه.

وحضر الحفل النجم أحمد كامل، الذي بمجرد صعوده على المسرح أشعل حماس الجمهور، الذين قاموا بترديد اغانيه مع عبدالرحمن وسط أجواء من الفرح والبهجة بينهم.

وحضر الحفل منتج الالبوم مصطفى السويفي، والمشرف العام على شركة مزيكا هشام الجزار، و البلوجر الشهير ـحمد بسيوني والمطرب خالد عصام .

البوم "الاسئلة" ضم عدد كبير من الاغاني لعبدالرحمن رشدي وقام بعمل دويتوهات مع عدد من أشهر نجوم الغناء منهم أمير عيد نجم "كاريوكي" وأحمد كامل والنجم محمود الليثي ومن انتاج مصطفى السويفي توزيع معتز ماضي.
أحمد كامل وعبدالرحمن رشدي
بالصور .. عبدالرحمن رشدي يحتفل بألبوم "الاسئلة بحضور أحمد كامل
بالصور .. عبدالرحمن رشدي يحتفل بألبوم "الاسئلة بحضور أحمد كامل
بالصور .. عبدالرحمن رشدي يحتفل بألبوم "الاسئلة بحضور أحمد كامل
بالصور .. عبدالرحمن رشدي يحتفل بألبوم "الاسئلة بحضور أحمد كامل
بالصور .. عبدالرحمن رشدي يحتفل بألبوم "الاسئلة بحضور أحمد كامل
أحمد كامل وعبدالرحمن رشدي
بالصور .. عبدالرحمن رشدي يحتفل بألبوم "الاسئلة بحضور أحمد كامل
بالصور .. عبدالرحمن رشدي يحتفل بألبوم "الاسئلة بحضور أحمد كامل
بالصور .. عبدالرحمن رشدي يحتفل بألبوم "الاسئلة بحضور أحمد كامل
بالصور .. عبدالرحمن رشدي يحتفل بألبوم "الاسئلة بحضور أحمد كامل
بالصور .. عبدالرحمن رشدي يحتفل بألبوم "الاسئلة بحضور أحمد كامل

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