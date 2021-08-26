دبلوماسية روسية رفيعة: هجوم كابل يحمل بصمات







صرحت نائبة المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة آنا يفستيغنييفا، بأنه من الواضح أن الهجوم الإرهابي على مطار كابل يحمل بصمات تنظيم "داعش".

وقالت الدبلوماسية خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس: "في بداية كلمتي أود أن أنضم لمن قدموا التعازي في ضحايا العملية الإرهابية المروعة في كابل".

وأضافت: "من الواضح أنها تحمل بصمات "داعش".

ويأتي ذلك بعد أن استهدف هجوم مزدوج مطار كابل وفندق "بارون" القريب منه تزامنا مع استمرار عمليات إجلاء الأجانب وبعض الأفغان.

وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 60 شخصا بينهم عسكريون أمريكيون، وإصابة أكثر من 150 آخرين بجروح.

وأفادت تقارير إعلامية بأن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن مسؤوليته عن هذا الاعتداء.