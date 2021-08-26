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محمد محسن يبرع في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بأعمال تراثية (صور)

الخميس 26/أغسطس/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
مي مرسي_تصوير: عبير أحمد
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أبهر المطرب محمد محسن جمهوره اليوم في حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته ال29.

وقدم "محسن" مجموعة من المؤلفات التراثية لفنان الشعب سيد درويش والشيخ إمام عيسي وغيرهم منها قوم يا مصري، أهو ده اللى صار، التحفجية، أنا أتوب عن حبك، والله تستاهل يا قلبى والبحر بيضحك ليه بالإضافة إلى باقة من أعماله الخاصة الوطنية والعاطفية منها: اللف ف شوارعك وذلك بحضور عدد من الجمهور.





وافتتحت فاعليات الدورة الـ 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى أطلقت فعالياته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة من محكى القلعة بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والثقافة، وسط تطبيق متكامل للإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

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مهرجان القلعة للموسيقى جة

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