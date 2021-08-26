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الصفقة الجديدة للأهلي: حققت حلم عمري
الخميس 26/أغسطس/2021 - 11:50 م
علي نبوي
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عبر كريم فؤاد لاعب الأهلي الجديد، عن سعادته الكبيرة بالانتقال لصفوف النادي الأحمر قادمًا من النجوم.
وأعلن النادي الأهلي اليوم الخميس تعاقده مع رسميًا مع كريم فؤاد قادمًا من النجوم لمدة 5 مواسم مقبلة.
وكتب اللاعب الجديد للأهلي عبر حسابه بموقع التواصل فيس بوك وانستجرام :"ربنا دائما بيدي النعم وبيرزق وبيفتح الأبواب المغلقة بشرط إنك تصون وتشكر وتحمد ربنا ، فالحمد لله دائماً وأبداً على توفيقه وفضله".
وأضاف :" النادي الاهلي بالنسبة ليا حلم عمري وتحقق مش ممكن أسيبه يروح بدون ما أكون جزء من تاريخ الكيان الكبير ده، إن شاء الله أقدم كل ما عندي وأكون عند حسن ظنكم ودعمكم".
وتابع :" أشكر أهل بلدى وحبايبي وكل الناس اللى فرحتلى ودعمتنى .. أشكر نادى النجوم ونادي إنبي إدارة وأجهزة واللاعبين والعاملين".
واختتم :"وأشكر الأستاذ محمد الطويله وكابتن حلمى طولان على وقوفهم بجانبي ودعمى طول الوقت..والحمد لله".
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