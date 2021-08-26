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صلاح عبد الفتاح: الترسانه مصنع النجوم واناشد الجميع مساندة الشواكيش

الخميس 26/أغسطس/2021 - 11:54 م
بوابة الفجر
ميادة كرم
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أكد صلاح عبد الفتاح امين الصندوق بنادي الترسانة على أهمية مساندة ودعم الفريق الأول للترسانة من جانب جميع الرياضيين للعودة من جديد للدوري الممتاز.

وقال عبد الفتاح خلال برنامج ساعة الشواكيش عبر قناة الحدث اليوم ان الترسانة مصنع للنجوم وأخرج عدد من اللاعبين الكبار لأندية الأهلي والزمالك .

وقال أيضاً ان : الترسانه مصنع النجوم وطلب من الجميع مساندة الشواكيش للصعود للدوري الممتاز .

وقال عن مئوية الشواكيش أنه ستقام حفله غنائيه كبيره يتقدمها أمير الغناء العربي هاني شاكر و الفنانه ريهام عبدالحكيم وأخرون وسوف يحضر الحفل نجوم الشواكيش علي مر الأجيال وتكريم القيادات من اللاعبين والصحفيين القدامى .

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