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صلاح عبد الفتاح: الترسانه مصنع النجوم واناشد الجميع مساندة الشواكيش
الخميس 26/أغسطس/2021 - 11:54 م
ميادة كرم
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أكد صلاح عبد الفتاح امين الصندوق بنادي الترسانة على أهمية مساندة ودعم الفريق الأول للترسانة من جانب جميع الرياضيين للعودة من جديد للدوري الممتاز.
وقال عبد الفتاح خلال برنامج ساعة الشواكيش عبر قناة الحدث اليوم ان الترسانة مصنع للنجوم وأخرج عدد من اللاعبين الكبار لأندية الأهلي والزمالك .
وقال أيضاً ان : الترسانه مصنع النجوم وطلب من الجميع مساندة الشواكيش للصعود للدوري الممتاز .
وقال عن مئوية الشواكيش أنه ستقام حفله غنائيه كبيره يتقدمها أمير الغناء العربي هاني شاكر و الفنانه ريهام عبدالحكيم وأخرون وسوف يحضر الحفل نجوم الشواكيش علي مر الأجيال وتكريم القيادات من اللاعبين والصحفيين القدامى .
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