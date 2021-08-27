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"محلية البرلمان": تطبيق أحد الأحياء لقانون تنظيم المركبات كان "بحسن نوايا"

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال أحمد السجيني، رئيس الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن البدء في تنفيذ قانون تنظيم المركبات كان بسبب قيام أحد الأحياء بإحدى المحافظات بالبدء في تطبيقه بحسن نوايا.

وأضاف "السجيني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي"، المذاع على فضائية "دي أم سي"، الخميس، أنه تم التواصل مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين من أجل تقييم الوضع ومراجعة الأسعار قبل البدء الفعلي في تطبيق القانون.

وأشار إلى أن فلسفة تشريع قانون 150 لسنة 2020 هو لمراجعة الوضع في شوارع العواصم المكدسة التي تحتاج إلى نظرة شمولية لتطوير منظومة ركن السيارات ونظافة الرصيف، مستطردًا: "من حقنا وإنا بنعيد بناء بلدنا أن المحافظات الموجودة يتم التعامل معها بقدر من التطوير".

وأكد أن هذا القانون يوفر للمواطن الأمان ويحميهم من البلطجية التي تعتدي على نهر الطريق ويضمن لهذا القطاع موظفين بقطاع رسمي له تأمينات اجتماعية وضرائب ويحمي المواطن من ابتزاز غير قانوني يُمارس حاليًا".

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