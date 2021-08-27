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بهذه الطريقة.. حمادة هلال يهنئ أشرف عبد الباقي على مسرحية "شمسية وأربع كراسي"

الجمعة 27/أغسطس/2021 - 12:18 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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هنأ الفنان حمادة هلال الفنان أشرف عبد الباقى، على مسرحية شمسية وأربع مراسي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب حمادة هلال: "ألف مبروك الأستاذ الفنان أشرف عبد الباقي على المسرحية الجديدة ( شمسية وأربع كراسي).. ومبروك لكل نجوم المسرحية محمد أنور وتوتا وأوس أوس وميرهان حسين وبيكا.


وتابع "كنت مبسوط جدا بالمسرحيه وبأدائكم الرائع بجد عمل جميل واستمتعت معاكم وان شاء الله دايماً من نجاح الى نجاح وبقول ل محمد عبد الرحمن توتا كل سنه وانت طيب بمناسبة عيد ميلادك وعقبال مليون سنه".


يذكر أن الفنان حمادة هلال، أعلن حصوله على الإقامة الذهبية في الإمشارات، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “ إنستجرام ” .

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